Комитет ГД одобрил законопроект об освобождении от КФО

Комитет ГД одобрил законопроект об освобождении от КФО

2026-01-14T10:45+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, освобождающий ряд организаций от составления консолидированной финансовой отчетности (КФО). На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен правительством РФ. Он разрешает организациям, которые являются промежуточными звеньями в структуре группы, чья КФО не имеет значимой ценности для пользователей, не составлять такую отчетность. Это будет способствовать снижению административной нагрузки на организации, входящие в группу, и повышению качества консолидированной финансовой отчетности, пояснял в ноябре прошлого года Минфин России. Но для этого предусмотрено несколько условий. Во-первых, организация не должна являться эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Во-вторых, организация обязана уведомить участников (акционеров, учредителей) о намерении не составлять КФО, а эти лица - согласиться с таким намерением. В-третьих, информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, включается в КФО, которую раскрывает другая организация, входящая в одну группу с ней. Соответствующие изменения вносятся в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг". При этом возможность не составлять консолидированную финансовую отчетность не будет распространяться на организации, обязанные составлять ее в силу других федеральных законов, а также на акционерные общества, чьи акции находятся в федеральной собственности, и федеральные государственные унитарные предприятия по перечням правительства РФ, уточнял Минфин. Исходя из пояснительной записки, решение не составлять КФО не может быть принято, например, головными организациями банковских холдингов, головными кредитными организациями банковских групп, центральными контрагентами, организаторами торговли, центральным депозитарием, публично-правовыми компаниями.

