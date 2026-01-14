Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин

https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866487918.html

2026-01-14T14:44+0300

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По воссоединенным территориям могу сказать, что программа выполнена на 99,5% по финансированию, все запланированные мероприятия выполнены. Все, что в программе вы утвердили, у нас все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение", - сказал Хуснуллин.

