https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866487918.html
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин - 14.01.2026, ПРАЙМ
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин
Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:44+0300
2026-01-14T14:44+0300
2026-01-14T14:44+0300
россия
рф
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_043a2fcb5950a81008a0347b1754bc21.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По воссоединенным территориям могу сказать, что программа выполнена на 99,5% по финансированию, все запланированные мероприятия выполнены. Все, что в программе вы утвердили, у нас все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение", - сказал Хуснуллин.
https://1prime.ru/20251230/khusnullin-866092259.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860927034_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_cbd07849de3d64499dee1cffbec5971d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, марат хуснуллин, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин
Хуснуллин: финансирование программы по воссоединенным регионам России выполнено на 99,5%