Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин - 14.01.2026
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин - 14.01.2026, ПРАЙМ
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин
Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "По воссоединенным территориям могу сказать, что программа выполнена на 99,5% по финансированию, все запланированные мероприятия выполнены. Все, что в программе вы утвердили, у нас все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение", - сказал Хуснуллин.
14:44 14.01.2026
 
Программа по воссоединенным регионам выполнена на 99,5%, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Финансирование программы по воссоединенным регионам РФ выполнено на 99,5%, выполнены все запланированные мероприятия, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По воссоединенным территориям могу сказать, что программа выполнена на 99,5% по финансированию, все запланированные мероприятия выполнены. Все, что в программе вы утвердили, у нас все задачи были выполнены и федеральными заказчиками, и всеми регионами-шефами. Где-то в определенных местах есть небольшое недовыполнение, но в других местах перевыполнение", - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
30 декабря 2025, 22:00
 
РОССИЯРФМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
