Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866489165.html
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года - 14.01.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:09+0300
2026-01-14T15:09+0300
недвижимость
бизнес
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. &quot;По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объём ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом – и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по &quot;нежилью&quot;. То есть мы все показатели выполнили&quot;, - отметил он.Вице-премьер добавил, что все установленные показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году были достигнуты, несмотря на то, что 2025 год был первым годом реализации проекта.Ранее Минстрой сообщил, что в России в 2025 году, по предварительным данным, сдали 107,6 миллиона квадратных метров жилья.
https://1prime.ru/20251226/khusnullin-865942762.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, марат хуснуллин, владимир путин
Недвижимость, Бизнес, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
15:09 14.01.2026
 
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года

Хуснуллин: стройкомплекс выполнил все поставленные задачи по итогам 2025 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объём ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом – и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть мы все показатели выполнили", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что все установленные показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году были достигнуты, несмотря на то, что 2025 год был первым годом реализации проекта.
Ранее Минстрой сообщил, что в России в 2025 году, по предварительным данным, сдали 107,6 миллиона квадратных метров жилья.
Строительство новых многоэтажных домов - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Хуснуллин выразил опасения по вводу жилья в России в 2027-2029 годах
26 декабря 2025, 13:19
 
НедвижимостьБизнесМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала