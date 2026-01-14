https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866489165.html

Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года

14.01.2026

Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объём ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом – и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть мы все показатели выполнили", - отметил он.Вице-премьер добавил, что все установленные показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году были достигнуты, несмотря на то, что 2025 год был первым годом реализации проекта.Ранее Минстрой сообщил, что в России в 2025 году, по предварительным данным, сдали 107,6 миллиона квадратных метров жилья.

