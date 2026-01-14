https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866489165.html
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года - 14.01.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:09+0300
2026-01-14T15:09+0300
2026-01-14T15:09+0300
недвижимость
бизнес
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объём ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом – и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть мы все показатели выполнили", - отметил он.Вице-премьер добавил, что все установленные показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году были достигнуты, несмотря на то, что 2025 год был первым годом реализации проекта.Ранее Минстрой сообщил, что в России в 2025 году, по предварительным данным, сдали 107,6 миллиона квадратных метров жилья.
https://1prime.ru/20251226/khusnullin-865942762.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, марат хуснуллин, владимир путин
Недвижимость, Бизнес, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин оценил объемы ввода недвижимости по итогам 2025 года
Хуснуллин: стройкомплекс выполнил все поставленные задачи по итогам 2025 года
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объемы ввода жилой и нежилой недвижимости по итогам 2025 года сопоставимы с 2024 годом, все поставленные перед стройкомплексом задачи выполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объём ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом – и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть мы все показатели выполнили", - отметил он.
Вице-премьер добавил, что все установленные показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году были достигнуты, несмотря на то, что 2025 год был первым годом реализации проекта.
Ранее Минстрой сообщил, что в России в 2025 году, по предварительным данным, сдали 107,6 миллиона квадратных метров жилья.
Хуснуллин выразил опасения по вводу жилья в России в 2027-2029 годах