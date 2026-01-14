Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026 Хуснуллин заявил о перевыполнении программы дорожного строительства на 20%
Хуснуллин заявил о перевыполнении программы дорожного строительства на 20%
Хуснуллин заявил о перевыполнении программы дорожного строительства на 20%
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что программа дорожного строительства в стране в 2025 году была перевыполнена на 20%. &quot;По дорогам: мы полностью перевыполнили все планы. Там, где позволяет возможность, уже вошли в программу 2026 года. Южные регионы у нас уже строятся. Перевыполнение по прошлому году у нас получилось порядка 20%, благодаря тому, что было слаженное финансирование, слаженная работа регионов, всех госзаказчиков, у нас все получилось&quot;, - сообщил Хуснуллин.
15:12 14.01.2026
 
© fotolia.com / Aleksandar JocicКатки на трассе
Катки на трассе. Архивное фото
© fotolia.com / Aleksandar Jocic
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что программа дорожного строительства в стране в 2025 году была перевыполнена на 20%.

"По дорогам: мы полностью перевыполнили все планы. Там, где позволяет возможность, уже вошли в программу 2026 года. Южные регионы у нас уже строятся. Перевыполнение по прошлому году у нас получилось порядка 20%, благодаря тому, что было слаженное финансирование, слаженная работа регионов, всех госзаказчиков, у нас все получилось", - сообщил Хуснуллин.

Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
