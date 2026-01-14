https://1prime.ru/20260114/khusnullin-866489416.html

Хуснуллин заявил о перевыполнении программы дорожного строительства на 20%

Хуснуллин заявил о перевыполнении программы дорожного строительства на 20%

2026-01-14T15:12+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что программа дорожного строительства в стране в 2025 году была перевыполнена на 20%. "По дорогам: мы полностью перевыполнили все планы. Там, где позволяет возможность, уже вошли в программу 2026 года. Южные регионы у нас уже строятся. Перевыполнение по прошлому году у нас получилось порядка 20%, благодаря тому, что было слаженное финансирование, слаженная работа регионов, всех госзаказчиков, у нас все получилось", - сообщил Хуснуллин.

