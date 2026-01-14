Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Kia зарегистрировала в России два товарных знака - 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе 2025 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации двух товарных знаков в России со сроком действия до 2035 года. В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать программное обеспечение для работы с транспортными средствами и обеспечивать мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом. Ранее Kia зарегистрировала в стране еще два товарных знака с одноименным логотипом и сроком действия до 2034 года. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
11:55 14.01.2026
 
Kia зарегистрировала в России два товарных знака

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе 2025 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации двух товарных знаков в России со сроком действия до 2035 года.
В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать программное обеспечение для работы с транспортными средствами и обеспечивать мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом.
Ранее Kia зарегистрировала в стране еще два товарных знака с одноименным логотипом и сроком действия до 2034 года.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
Kia зарегистрировала товарный знак в России
