Kia зарегистрировала в России два товарных знака
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе 2025 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации двух товарных знаков в России со сроком действия до 2035 года. В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать программное обеспечение для работы с транспортными средствами и обеспечивать мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом. Ранее Kia зарегистрировала в стране еще два товарных знака с одноименным логотипом и сроком действия до 2034 года. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
