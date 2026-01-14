https://1prime.ru/20260114/kia-866476697.html

Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Kia зарегистрировала в России два товарных знака - 14.01.2026, ПРАЙМ

Kia зарегистрировала в России два товарных знака

Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T11:55+0300

2026-01-14T11:55+0300

2026-01-14T11:55+0300

бизнес

россия

kia

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/19/852439747_0:289:3127:2048_1920x0_80_0_0_6a712949b60377cd5079518f827e6260.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе 2025 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации двух товарных знаков в России со сроком действия до 2035 года. В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать программное обеспечение для работы с транспортными средствами и обеспечивать мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом. Ранее Kia зарегистрировала в стране еще два товарных знака с одноименным логотипом и сроком действия до 2034 года. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.

https://1prime.ru/20251212/kia-865495697.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, kia, роспатент