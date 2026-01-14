https://1prime.ru/20260114/kiev-866489674.html
Жители Киева второй день остаются без электричества
Жители Киева второй день остаются без электричества - 14.01.2026, ПРАЙМ
Жители Киева второй день остаются без электричества
Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T15:21+0300
2026-01-14T15:21+0300
2026-01-14T15:21+0300
киев
украина
киевская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_0b3957190863c77570376a7a42a8c982.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества. Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре. "В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20260113/blekaut-866457729.html
киев
украина
киевская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_d50d0688b30bff0e5d5a578cc5c6aad3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, киевская область
Киев, УКРАИНА, Киевская область
Жители Киева второй день остаются без электричества
"Страна.ua": Киев второй день остается без света из-за аварийных отключений
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев
и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины
уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
"В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут