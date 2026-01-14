Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
Жители Киева второй день остаются без электричества
Жители Киева второй день остаются без электричества - 14.01.2026, ПРАЙМ
Жители Киева второй день остаются без электричества
Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества. Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре. &quot;В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
киев
украина
киевская область
киев, украина, киевская область
Киев, УКРАИНА, Киевская область
15:21 14.01.2026
 
Жители Киева второй день остаются без электричества

"Страна.ua": Киев второй день остается без света из-за аварийных отключений

© РИА Новости . Стрингер
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве
Девушка у электрического щитка в своей квартире во время тестового отключения электричества в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

"В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В Киеве зафиксировали почти полный блэкаут
Вчера, 23:04
