https://1prime.ru/20260114/kiev-866489674.html

Жители Киева второй день остаются без электричества

Жители Киева второй день остаются без электричества - 14.01.2026, ПРАЙМ

Жители Киева второй день остаются без электричества

Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T15:21+0300

2026-01-14T15:21+0300

2026-01-14T15:21+0300

киев

украина

киевская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866032989_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_0b3957190863c77570376a7a42a8c982.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества. Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре. "В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20260113/blekaut-866457729.html

киев

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, украина, киевская область