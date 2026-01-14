https://1prime.ru/20260114/kino-866495708.html
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
2026-01-14T18:58+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении семи менеджеров видеосервисов "Кинопоиск", Wink, "Иви", "Амедиатека", "24ТВ", "Билайн ТВ", "Цифровое телевидение" за ЛГБТ*-пропаганду (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы 13 января административные протоколы по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) в отношении Александра Дунаевского, Вячеслава Попова, Ивана Гринина, Алексея Зиновьева, Владислава Дуброва и Ирины Тереховой, протокол по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) в отношении Алексея Берната. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. По данным статьям КоАП РФ должностным лицам грозит штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Дунаевский является гендиректором "Кинопоиска", Попов - менеджером Wink, Гринин - заместителем гендиректора "Иви.ру", Зиновьев - директором по продажам "Амедиатеки", Дубров - директором "24ТВ", Терехова - директором департамента медийного контента "Билайна", Бернат - программным директором и заместителем руководителя "Цифрового телевидения".*Движение, признанное экстремистским на территории РФ
Менеджерам онлайн-кинотеатров в России грозят штрафы за пропаганду ЛГБТ*
