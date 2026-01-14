Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае заявили об устойчивости экономики - 14.01.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Экономика Китая сохраняет устойчивость на фоне неопределенности и непредсказуемости внешней среды в 2026 году, заявил на пресс-конференции в среду замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "В 2026 году факторы неопределенности и непредсказуемости внешней среды усилятся, а давление на стабилизацию внешней торговли по-прежнему будет значительным", - заявил Ван Цзюнь. При этом экономика КНР, указал он, "характеризуется прочной основой, многочисленными преимуществами, высокой устойчивостью и значительным потенциалом". "Благоприятные условия и основные тенденции для долгосрочных позитивных перспектив (китайской экономики - ред.) остаются неизменными, а темпы инноваций и развития в сфере торговли будут еще более устойчивыми", - отметил чиновник.
05:54 14.01.2026 (обновлено: 07:23 14.01.2026)
 
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Экономика Китая сохраняет устойчивость на фоне неопределенности и непредсказуемости внешней среды в 2026 году, заявил на пресс-конференции в среду замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.
"В 2026 году факторы неопределенности и непредсказуемости внешней среды усилятся, а давление на стабилизацию внешней торговли по-прежнему будет значительным", - заявил Ван Цзюнь.
При этом экономика КНР, указал он, "характеризуется прочной основой, многочисленными преимуществами, высокой устойчивостью и значительным потенциалом".
"Благоприятные условия и основные тенденции для долгосрочных позитивных перспектив (китайской экономики - ред.) остаются неизменными, а темпы инноваций и развития в сфере торговли будут еще более устойчивыми", - отметил чиновник.
 
