Китай в 2025 году нарастил экспорт на 48,7%

2026-01-14T06:15+0300
2026-01-14T07:22+0300
экономика
россия
промышленность
китай
кнр
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Китай в 2025 году нарастил экспорт промышленных роботов на 48,7%, заявил на пресс-конференции в среду заявил замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "Экспорт высокотехнологичной продукции из Китая в 2025 году вырос на 13,2% в годовом выражении, что внесло 2,4 процентных пункта в рост общего показателя экспорта", - заявил Ван Цзюнь. В частности, указал он, экспорт специализированного оборудования увеличился на 20,6%, высокотехнологичных станков - на 21,5%, а промышленных роботов - на 48,7%. "Экспорт промышленных роботов в прошлом году превысил импорт, что сделало Китай нетто-экспортером промышленных роботов", - подчеркнул он.
китай
кнр
06:15 14.01.2026 (обновлено: 07:22 14.01.2026)
 
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Китай в 2025 году нарастил экспорт промышленных роботов на 48,7%, заявил на пресс-конференции в среду заявил замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь.
"Экспорт высокотехнологичной продукции из Китая в 2025 году вырос на 13,2% в годовом выражении, что внесло 2,4 процентных пункта в рост общего показателя экспорта", - заявил Ван Цзюнь.
В частности, указал он, экспорт специализированного оборудования увеличился на 20,6%, высокотехнологичных станков - на 21,5%, а промышленных роботов - на 48,7%.
"Экспорт промышленных роботов в прошлом году превысил импорт, что сделало Китай нетто-экспортером промышленных роботов", - подчеркнул он.
 
Заголовок открываемого материала