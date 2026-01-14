Китай в 2025 году нарастил экспорт на 48,7%

https://1prime.ru/20260114/kitaj-866464395.html
ПЕКИН, 14 янв - ПРАЙМ. Китай в 2025 году нарастил экспорт промышленных роботов на 48,7%, заявил на пресс-конференции в среду заявил замглавы Главного таможенного управления КНР Ван Цзюнь. "Экспорт высокотехнологичной продукции из Китая в 2025 году вырос на 13,2% в годовом выражении, что внесло 2,4 процентных пункта в рост общего показателя экспорта", - заявил Ван Цзюнь. В частности, указал он, экспорт специализированного оборудования увеличился на 20,6%, высокотехнологичных станков - на 21,5%, а промышленных роботов - на 48,7%. "Экспорт промышленных роботов в прошлом году превысил импорт, что сделало Китай нетто-экспортером промышленных роботов", - подчеркнул он.
