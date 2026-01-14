Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты - 14.01.2026
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты
Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал агентству “Прайм” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.“Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале”, - указал он.Отдельный тревожный сигнал – неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которые вы не инициировали. В таких случаях лучше немедленно заблокировать карту через мобильное приложение или горячую линию банка и перевыпустить ее с новым ПИН-кодом, советует эксперт.Прямых уведомлений об утечке ПИН-кода не существует, но есть косвенные признаки. Это появление транзакций в необычное время или в других регионах и странах, запросы на подтверждение операций, которые вы не совершали, а также звонки якобы "из службы безопасности банка" с попыткой уточнить ПИН-код или CVV. Также стоит насторожиться, если после использования банкомата или терминала начинаются странные списания или попытки авторизации.Однако придумывать новый ПИН-код тоже нужно правильно. Далеко не всякая комбинация цифр подойдет, предостерег Кучугурин.“Самые опасные и категорически недопустимые коды – это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, - отметил он.Оптимальный вариант – случайная четырехзначная комбинация, не связанная с личной информацией, которую вы можете запомнить, но которая не очевидна для посторонних, заключил эксперт.
2026
03:03 14.01.2026
 
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты

Эксперт Кучугурин назвал признаки для срочного смены кода от банковской карты

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал агентству “Прайм” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.
“Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале”, - указал он.
Отдельный тревожный сигнал – неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которые вы не инициировали. В таких случаях лучше немедленно заблокировать карту через мобильное приложение или горячую линию банка и перевыпустить ее с новым ПИН-кодом, советует эксперт.
Прямых уведомлений об утечке ПИН-кода не существует, но есть косвенные признаки. Это появление транзакций в необычное время или в других регионах и странах, запросы на подтверждение операций, которые вы не совершали, а также звонки якобы "из службы безопасности банка" с попыткой уточнить ПИН-код или CVV. Также стоит насторожиться, если после использования банкомата или терминала начинаются странные списания или попытки авторизации.
Однако придумывать новый ПИН-код тоже нужно правильно. Далеко не всякая комбинация цифр подойдет, предостерег Кучугурин.
“Самые опасные и категорически недопустимые коды – это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, - отметил он.
Оптимальный вариант – случайная четырехзначная комбинация, не связанная с личной информацией, которую вы можете запомнить, но которая не очевидна для посторонних, заключил эксперт.
 
