https://1prime.ru/20260114/kod-866448340.html
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты
Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T03:03+0300
2026-01-14T03:03+0300
2026-01-14T03:03+0300
банковская карта
технологии
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e9a678fb81d5adafec041e89ef4aa09e.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал агентству “Прайм” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.“Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале”, - указал он.Отдельный тревожный сигнал – неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которые вы не инициировали. В таких случаях лучше немедленно заблокировать карту через мобильное приложение или горячую линию банка и перевыпустить ее с новым ПИН-кодом, советует эксперт.Прямых уведомлений об утечке ПИН-кода не существует, но есть косвенные признаки. Это появление транзакций в необычное время или в других регионах и странах, запросы на подтверждение операций, которые вы не совершали, а также звонки якобы "из службы безопасности банка" с попыткой уточнить ПИН-код или CVV. Также стоит насторожиться, если после использования банкомата или терминала начинаются странные списания или попытки авторизации.Однако придумывать новый ПИН-код тоже нужно правильно. Далеко не всякая комбинация цифр подойдет, предостерег Кучугурин.“Самые опасные и категорически недопустимые коды – это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, - отметил он.Оптимальный вариант – случайная четырехзначная комбинация, не связанная с личной информацией, которую вы можете запомнить, но которая не очевидна для посторонних, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20260110/perevody-866077208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/44/841404401_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_95aef7930f80a012ba671854cf220f50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банковская карта, технологии, финансы, банки
банковская карта, Технологии, Финансы, Банки
"Опасные цифры". Когда надо срочно менять код от банковской карты
Эксперт Кучугурин назвал признаки для срочного смены кода от банковской карты
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Поводов для срочной смены ПИН-кода от банковской карты не так много, как может показаться, но есть ряд признаков, чтобы вовремя их распознать, рассказал агентству “Прайм” Константин Кучугурин, технический директор Сравни.
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
“Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале”, - указал он.
Отдельный тревожный сигнал – неожиданные SMS или push-уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене данных или подтверждении операций, которые вы не инициировали. В таких случаях лучше немедленно заблокировать карту через мобильное приложение или горячую линию банка и перевыпустить ее с новым ПИН-кодом, советует эксперт.
Прямых уведомлений об утечке ПИН-кода не существует, но есть косвенные признаки. Это появление транзакций в необычное время или в других регионах и странах, запросы на подтверждение операций, которые вы не совершали, а также звонки якобы "из службы безопасности банка" с попыткой уточнить ПИН-код или CVV. Также стоит насторожиться, если после использования банкомата или терминала начинаются странные списания или попытки авторизации.
Однако придумывать новый ПИН-код тоже нужно правильно. Далеко не всякая комбинация цифр подойдет, предостерег Кучугурин.
“Самые опасные и категорически недопустимые коды – это простые и легко угадываемые комбинации: 1234, 0000, 1111, 2580 (вертикальная линия на клавиатуре), год или дата рождения (например, 0101, 1205), последние четыре цифры номера телефона или карты, а также повторяющиеся и последовательные комбинации вроде 1122, 1212, 7777”, - отметил он.
Оптимальный вариант – случайная четырехзначная комбинация, не связанная с личной информацией, которую вы можете запомнить, но которая не очевидна для посторонних, заключил эксперт.