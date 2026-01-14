https://1prime.ru/20260114/korruptsiya-866505584.html

На Украине предупредили Зеленского после истории с Тимошенко

Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко являются частью работы "антизеленской коалиции", сообщает "Страна.ua". | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко являются частью работы "антизеленской коалиции", сообщает "Страна.ua"."Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду <…>. Но основный их инструмент — это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел", — приводит издание мнение своего источника.По данным СМИ, уголовное дело против Тимошенко было инициировано с целью склонить партию "Батькивщина" к сотрудничеству с "антизеленской коалицией".Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только принятия законов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее. Лидер "Батькивщины" отрицает, что на пленках ее голос.Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России

