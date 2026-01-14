Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
На Украине предупредили Зеленского после истории с Тимошенко
На Украине предупредили Зеленского после истории с Тимошенко
Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко являются частью работы "антизеленской коалиции", сообщает "Страна.ua". | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко являются частью работы "антизеленской коалиции", сообщает "Страна.ua"."Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду &lt;…&gt;. Но основный их инструмент — это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел", — приводит издание мнение своего источника.По данным СМИ, уголовное дело против Тимошенко было инициировано с целью склонить партию "Батькивщина" к сотрудничеству с "антизеленской коалицией".Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только принятия законов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее. Лидер "Батькивщины" отрицает, что на пленках ее голос.Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
23:04 14.01.2026
 
На Украине предупредили Зеленского после истории с Тимошенко

История с Тимошенко связана с действиями "антизеленской коалиции"

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко являются частью работы "антизеленской коалиции", сообщает "Страна.ua".
"Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду <…>. Но основный их инструмент — это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел", — приводит издание мнение своего источника.
По данным СМИ, уголовное дело против Тимошенко было инициировано с целью склонить партию "Батькивщина" к сотрудничеству с "антизеленской коалицией".
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только принятия законов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее. Лидер "Батькивщины" отрицает, что на пленках ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
 
УКРАИНА
Юлия Тимошенко
Рада
НАБУ
Алексей Гончаренко
 
 
