Минприроды прорабатывает дополнительные меры поддержки "Росгеологии" - 14.01.2026
Минприроды прорабатывает дополнительные меры поддержки "Росгеологии"
Минприроды прорабатывает дополнительные меры поддержки "Росгеологии" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Минприроды прорабатывает дополнительные меры поддержки "Росгеологии"
Власти РФ прорабатывают дополнительные меры поддержки "Росгеологии" для повышения ее прибыли за счет реализации холдингом совместных геологоразведочных проектов | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Власти РФ прорабатывают дополнительные меры поддержки "Росгеологии" для повышения ее прибыли за счет реализации холдингом совместных геологоразведочных проектов и его участия в добычных проектах, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Прорабатываются дополнительные меры для того, чтобы увеличить прибыль "Росгеологии" за счет реализации холдингом совместных геологоразведочных проектов и его участия в добычных проектах. Завершается работа по формированию стратегии "Росгеологии", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "Росгеология" - это "руки" государственной геологоразведки России: здесь сосредоточены все ключевые компетенции, лучшие кадры. Поэтому важно сохранить холдинг и сделать его работу прибыльной.
В конце апреля прошлого года в отчете компании сообщалось, что правительство РФ утвердило дорожную карту финансовой стабилизации "Росгеологии", включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
В документе отмечалось, что "Росгеология" разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер государственной поддержки.
Минфин РФ, представители которого вошли в совет директоров "Росгеологии", ожидает стабилизации финансовой ситуации в компании к 2028 году, говорила первый замминистра Ирина Окладникова в ходе заседания в Госдуме в октябре прошлого года. Она добавила, что у властей есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самостоятельное обслуживание оставшегося долга, и министерство провело совместную работу с Центральным банком.
В сентябре 2024 года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января 2025 года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02. Однако в июле прошлого года "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, выплатила просроченные купоны.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
