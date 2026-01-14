В аэропорту Краснодара задержали 13 рейсов
КРАСНОДАР, 14 янв - ПРАЙМ. Тринадцать рейсов задержаны в аэропорту Краснодара, аэропорт работает по фактическому расписанию после ограничений, сообщили в авиагавани.
Аэропорт Краснодара сообщал в понедельник в своем Telegram-канале, что обслуживание рейсов приостанавливалось для расчистки аэродрома в связи с усилением ливневого снегопада. Одиннадцать рейсов тогда ушли на запасные аэродромы, а 21 рейс, согласно табло, был отменен. Во вторник в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, позже ограничения были сняты, сообщали в Росавиации.
"В настоящее время аэропорт Краснодар работает без ограничений, по фактическому расписанию. Рейсы на вылет обслуживаются по факту очередности и готовности воздушных судов, рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия… Сегодня аэропорт Краснодар планирует выполнить 34 рейса на прилет и 50 рейсов на вылет, задержаны 13 рейсов", - сообщили в Telegram-канале авиагавани.
Там отметили, что ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций, вводимые в течение последних двух дней, и регламент работы, ограниченный дневным временем, вносят вынужденные корректировки в расписание полетов авиакомпаний.
В аэропорту напомнили, что в терминале для пассажиров установлены дополнительные посадочные места, кулеры с питьевой водой, ведется консультирование пассажиров менеджерами по гостеприимству для оперативного информирования пассажиров. Для родителей с детьми доступна бесплатная комната "Матери и ребенка". В терминалах расположены станции бесплатной зарядки мобильных устройств.