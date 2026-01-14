Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
Слова фон дер Ляйен о кредите для Киева сочли угрозой бюджету
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского бюджета, сообщает "Страна.ua".
"Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будет направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.
Отмечается, что ряд союзников теоретически может выделить дополнительное финансирование, однако риск образования значительной бюджетной дыры сохраняется.
Ситуацию дополнительно осложняет резкое ухудшение положения в энергетическом секторе. Прогнозируется, что реальные доходы бюджета окажутся заметно ниже ожидаемых, тогда как расходы будут расти.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро предполагается направить на военные закупки, еще 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.