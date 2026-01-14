https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html

Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев

Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев - 14.01.2026, ПРАЙМ

Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев

Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T22:59+0300

2026-01-14T22:59+0300

2026-01-14T22:59+0300

украина

киев

москва

урсула фон дер ляйен

евросовет

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского бюджета, сообщает "Страна.ua"."Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будет направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.Отмечается, что ряд союзников теоретически может выделить дополнительное финансирование, однако риск образования значительной бюджетной дыры сохраняется.Ситуацию дополнительно осложняет резкое ухудшение положения в энергетическом секторе. Прогнозируется, что реальные доходы бюджета окажутся заметно ниже ожидаемых, тогда как расходы будут расти.Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро предполагается направить на военные закупки, еще 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

https://1prime.ru/20260114/azarov-866504622.html

https://1prime.ru/20260114/ukraina-866504780.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, москва, урсула фон дер ляйен, евросовет, ес, мид