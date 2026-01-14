Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев - 14.01.2026
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев - 14.01.2026, ПРАЙМ
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского бюджета, сообщает "Страна.ua"."Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будет направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.Отмечается, что ряд союзников теоретически может выделить дополнительное финансирование, однако риск образования значительной бюджетной дыры сохраняется.Ситуацию дополнительно осложняет резкое ухудшение положения в энергетическом секторе. Прогнозируется, что реальные доходы бюджета окажутся заметно ниже ожидаемых, тогда как расходы будут расти.Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро предполагается направить на военные закупки, еще 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
22:59 14.01.2026
 
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев

Слова фон дер Ляйен о кредите для Киева сочли угрозой бюджету

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новые заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о распределении кредитных средств для Киева способны создать серьезные сложности для украинского бюджета, сообщает "Страна.ua".
"Если две трети планируемых к выделению Украине 90 миллиардов евро будет направлены на закупки оружия, а на бюджетную поддержку останется только треть — 30 миллиардов на два года (или же по 15 миллиардов в год), то это в три раза меньше, чем планировало украинское правительство при верстке бюджета", — говорится в публикации.
Отмечается, что ряд союзников теоретически может выделить дополнительное финансирование, однако риск образования значительной бюджетной дыры сохраняется.
Ситуацию дополнительно осложняет резкое ухудшение положения в энергетическом секторе. Прогнозируется, что реальные доходы бюджета окажутся заметно ниже ожидаемых, тогда как расходы будут расти.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро предполагается направить на военные закупки, еще 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
До этого глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
УКРАИНАКиевМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенЕвросоветЕСМИД
 
 
