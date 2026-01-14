https://1prime.ru/20260114/kurs-866494901.html
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей
2026-01-14T17:07+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые в новом году, последний раз он был ниже этой отметки 30 декабря, следует из данных торгов. К 16.50 мск курс доллара снижался на 65 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,02 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,94 рубля - впервые с 30 декабря. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
