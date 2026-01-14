Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260114/kurs-866494901.html
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей - 14.01.2026, ПРАЙМ
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые в новом году, последний раз он был ниже этой... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T17:07+0300
2026-01-14T17:18+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866496318_0:168:2960:1833_1920x0_80_0_0_d97e0fa76d363b3734e7a21e39b85336.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые в новом году, последний раз он был ниже этой отметки 30 декабря, следует из данных торгов. К 16.50 мск курс доллара снижался на 65 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,02 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,94 рубля - впервые с 30 декабря. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20260114/nbc-866483921.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0e/866496318_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6be879660378ba29c44cc2cb9bac6248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
17:07 14.01.2026 (обновлено: 17:18 14.01.2026)
 
Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей

Курс доллара впервые с 30 декабря опустился ниже 78 рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые в новом году, последний раз он был ниже этой отметки 30 декабря, следует из данных торгов.
К 16.50 мск курс доллара снижался на 65 копеек относительно предыдущего закрытия - до 78,02 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,94 рубля - впервые с 30 декабря.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Покупка Гренландии обойдется США в 700 миллиардов долларов, пишут СМИ
14:07
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала