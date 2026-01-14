https://1prime.ru/20260114/lada-866480027.html

Продажи новых автомобилей Lada в России за 2025 год снизились на 26%

Продажи новых автомобилей Lada в России за 2025 год снизились на 26% - 14.01.2026, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей Lada в России за 2025 год снизились на 26%

Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам 2025 года снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц, сообщил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T12:42+0300

2026-01-14T12:42+0300

2026-01-14T12:42+0300

бизнес

россия

промышленность

автоваз

lada vision 4x4

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781101_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_e451eed31a8932c373f6546a8b5a4ac2.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам 2025 года снизились на 26% и составили 338 тысяч единиц, сообщил журналистам вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин. "Продажи Lada составили 338 тысяч автомобилей… доля снижения, конечно, существует, но те события, о которых мы ранее говорили, безусловно, повлияли на наш объем", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 2025 года. В презентации, представленной Костроминым, уточняется, что данный показатель на 26% меньше прошлогоднего.Также, согласно данным в презентации, в декабре продажи новых Lada снизились на 19% в годовом выражении и составили 41,5 тысячи штук. Самой популярной моделью бренда в минувшем году стал седан Lada Granta (144,35 тысячи штук; -29,8%). На втором месте идет Lada Vesta (75,1 тысячи штук; -39%), а замыкает тройку Niva (69,6 тысячи штук; -31%). Далее идут Lada Largus (35,9 тысячи штук; +62%), Lada Iskra (6,8 тысячи штук) и Lada Aura (1 652 единицы). Уточняется также, что продажи машин коммерческого сегмента у "АвтоВАЗа" в минувшем году выросли на 19% и составили 14,2 тысячи штук. При этом юрлица в 2025 году купили 143,3 тысячи машин, что 27,3% меньше, чем годом ранее. Накануне агентство "Автостат", чья статистика основана на количестве регистраций в ГИБДД, сообщало о снижении продаж новых Lada в России по итогам 2025 года на 24,4%, до 330 тысяч единиц. "АвтоВАЗ" же учитывает в своей статистике все отгрузки в дилерские центры.

https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866070846.html

https://1prime.ru/20251230/avtovaz-866071547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, автоваз, lada vision 4x4