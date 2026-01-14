https://1prime.ru/20260114/lavrov-866459217.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии

Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии - 14.01.2026, ПРАЙМ

Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в среду переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T00:19+0300

2026-01-14T00:19+0300

2026-01-14T00:19+0300

экономика

мировая экономика

намибия

рф

египет

сергей лавров

мид

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866459217.jpg?1768339143

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в среду переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи. Ранее министры встречались на полях министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", которая проходила в Египте в декабря 2025 года. Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, стороны планируют обсудить перспективы "традиционно дружеских" российско-намибийских отношений, укрепление политического диалога, а также наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. В фокусе внимания также будут темы международной и региональной повестки "с прицелом на более эффективную координацию" в ООН и других многосторонних структурах. По словам посла Намибии в РФ Моники Нашанди, Россия и Намибия поддерживают дружественные отношения еще со времен Советского Союза. Сотрудничество двух стран активно ведется в торговле, сельском хозяйстве, освоении природных ресурсов и гуманитарной сфере. Намибия, как отметила дипломат в интервью РИА Новости, нуждается в российской экспертизе в вопросах добычи нефти и обогащении урана. Российский "Росатом" должен приступить к полноценной работе в Намибии после проведения экспертизы МАГАТЭ, сообщала дипломат. Планируется также увеличить объем торговли двух стран, намибийская сторона, как отметила посол, хочет расширить список экспортируемых в РФ товаров. Об углублении торговых связей Россия и Намибия снова поговорят в феврале этого года в рамках очередного заседания российско-намибийской межправительственной комиссии. Как отмечала ранее Ашипала-Мусавьи, в ходе работы межправкомиссии стороны оценят текущий уровень торговых отношений и определят новые направления взаимодействия. Она также подчеркнула, что российско-намибийское экономическое сотрудничество демонстрирует хорошую динамику.

намибия

рф

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, намибия, рф, египет, сергей лавров, мид, мид рф, оон