Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Намибии
2026-01-14T00:19+0300
экономика
мировая экономика
намибия
рф
египет
сергей лавров
мид
мид рф
оон
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в среду переговоры с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи.
Ранее министры встречались на полях министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", которая проходила в Египте в декабря 2025 года.
Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, стороны планируют обсудить перспективы "традиционно дружеских" российско-намибийских отношений, укрепление политического диалога, а также наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. В фокусе внимания также будут темы международной и региональной повестки "с прицелом на более эффективную координацию" в ООН и других многосторонних структурах.
По словам посла Намибии в РФ Моники Нашанди, Россия и Намибия поддерживают дружественные отношения еще со времен Советского Союза. Сотрудничество двух стран активно ведется в торговле, сельском хозяйстве, освоении природных ресурсов и гуманитарной сфере. Намибия, как отметила дипломат в интервью РИА Новости, нуждается в российской экспертизе в вопросах добычи нефти и обогащении урана.
Российский "Росатом" должен приступить к полноценной работе в Намибии после проведения экспертизы МАГАТЭ, сообщала дипломат. Планируется также увеличить объем торговли двух стран, намибийская сторона, как отметила посол, хочет расширить список экспортируемых в РФ товаров.
Об углублении торговых связей Россия и Намибия снова поговорят в феврале этого года в рамках очередного заседания российско-намибийской межправительственной комиссии. Как отмечала ранее Ашипала-Мусавьи, в ходе работы межправкомиссии стороны оценят текущий уровень торговых отношений и определят новые направления взаимодействия. Она также подчеркнула, что российско-намибийское экономическое сотрудничество демонстрирует хорошую динамику.
