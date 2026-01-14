https://1prime.ru/20260114/lavrov-866482886.html
Россия и Намибия договорились активизировать торгово-экономические связи
2026-01-14T13:51+0300
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Россия и Намибия договорились приложить дополнительные усилия для развития торговых и экономических связей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорились приложить дополнительные усилия для активизации торгово-экономического взаимодействия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.
