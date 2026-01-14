https://1prime.ru/20260114/lavrov-866482886.html

Россия и Намибия договорились активизировать торгово-экономические связи

Россия и Намибия договорились активизировать торгово-экономические связи - 14.01.2026, ПРАЙМ

Россия и Намибия договорились активизировать торгово-экономические связи

14.01.2026

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Россия и Намибия договорились приложить дополнительные усилия для развития торговых и экономических связей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорились приложить дополнительные усилия для активизации торгово-экономического взаимодействия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с намибийской коллегой Селмой Ашипалой-Мусавьи.

