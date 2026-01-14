https://1prime.ru/20260114/lavrov-866483016.html

Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"

Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка" - 14.01.2026, ПРАЙМ

Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи третий саммит "Россия - Африка",... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:01+0300

2026-01-14T14:01+0300

2026-01-14T14:01+0300

россия

намибия

рф

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи третий саммит "Россия - Африка", который должен состояться в 2026 году. "Сейчас идет речь о том, чтобы в нынешнем наступившем, в 2026 году организовать третий такой саммит ("Россия - Африка" - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии.

https://1prime.ru/20260114/rosatom-866474674.html

намибия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, намибия, рф, сергей лавров, мид