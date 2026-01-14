Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"
Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи третий саммит "Россия - Африка", который должен состояться в 2026 году. &quot;Сейчас идет речь о том, чтобы в нынешнем наступившем, в 2026 году организовать третий такой саммит (&quot;Россия - Африка&quot; - ред.)&quot;, - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии.
россия, намибия, рф, сергей лавров, мид
РОССИЯ, НАМИБИЯ, РФ, Сергей Лавров, МИД
14:01 14.01.2026
 
Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи третий саммит "Россия - Африка", который должен состояться в 2026 году.

"Сейчас идет речь о том, чтобы в нынешнем наступившем, в 2026 году организовать третий такой саммит ("Россия - Африка" - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии.

