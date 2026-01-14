https://1prime.ru/20260114/lavrov-866483016.html
Лавров обсудил с главой МИД Намибии третий саммит "Россия - Африка"
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил на переговорах с главой МИД Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи третий саммит "Россия - Африка", который должен состояться в 2026 году. "Сейчас идет речь о том, чтобы в нынешнем наступившем, в 2026 году организовать третий такой саммит ("Россия - Африка" - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром международных отношений Намибии.
