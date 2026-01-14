Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома" - 14.01.2026
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"
Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:17+0300
2026-01-14T14:17+0300
россия
мировая экономика
намибия
москва
сергей лавров
росатом
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи, у сторон есть перспективные направления сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. &quot;Госпожа министр и ее делегация также провели продуктивные встречи в госкорпорации &quot;Росатом&quot;. Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран&quot;, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии.Как отметил министр, много российских компаний проявляют интерес к ведению бизнеса с Намибией, а МИД России окажет им в этом поддержку. Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому. В ходе встречи заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.
россия, мировая экономика, намибия, москва, сергей лавров, росатом, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, НАМИБИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, Росатом, МИД
14:17 14.01.2026
 
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"

Лавров: делегация Намибии провела продуктивные переговоры с "Росатомом"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр международных отношений и торговли Намибии Сельма Ашипала-Мусавьи во время встречи в Каире. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи, у сторон есть перспективные направления сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Госпожа министр и ее делегация также провели продуктивные встречи в госкорпорации "Росатом". Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии.

Как отметил министр, много российских компаний проявляют интерес к ведению бизнеса с Намибией, а МИД России окажет им в этом поддержку.
Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому. В ходе встречи заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому
РОССИЯ Мировая экономика НАМИБИЯ МОСКВА Сергей Лавров Росатом МИД
 
 
Заголовок открываемого материала