https://1prime.ru/20260114/lavrov-866485094.html

Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"

Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома" - 14.01.2026, ПРАЙМ

Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"

Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:17+0300

2026-01-14T14:17+0300

2026-01-14T14:17+0300

россия

мировая экономика

намибия

москва

сергей лавров

росатом

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи, у сторон есть перспективные направления сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Госпожа министр и ее делегация также провели продуктивные встречи в госкорпорации "Росатом". Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии.Как отметил министр, много российских компаний проявляют интерес к ведению бизнеса с Намибией, а МИД России окажет им в этом поддержку. Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому. В ходе встречи заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.

https://1prime.ru/20260114/rosatom-866474674.html

намибия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, намибия, москва, сергей лавров, росатом, мид