https://1prime.ru/20260114/lavrov-866485094.html
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"
Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:17+0300
2026-01-14T14:17+0300
2026-01-14T14:17+0300
россия
мировая экономика
намибия
москва
сергей лавров
росатом
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_0:50:3212:1857_1920x0_80_0_0_da1b694c533ccb1c08262ee330059d3a.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи, у сторон есть перспективные направления сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Госпожа министр и ее делегация также провели продуктивные встречи в госкорпорации "Росатом". Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии.Как отметил министр, много российских компаний проявляют интерес к ведению бизнеса с Намибией, а МИД России окажет им в этом поддержку. Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому. В ходе встречи заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.
https://1prime.ru/20260114/rosatom-866474674.html
намибия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/14/865743925_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ac972aa87727519d498a5f381f8aa27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, намибия, москва, сергей лавров, росатом, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, НАМИБИЯ, МОСКВА, Сергей Лавров, Росатом, МИД
Лавров: делегация Намибии провела переговоры с представителями "Росатома"
Лавров: делегация Намибии провела продуктивные переговоры с "Росатомом"
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Делегация Намибии провела продуктивные переговоры с представителями "Росатома" в ходе визита в Москву министра международных отношений и торговли Намибии Сельмы Ашипалы-Мусавьи, у сторон есть перспективные направления сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Госпожа министр и ее делегация также провели продуктивные встречи в госкорпорации "Росатом". Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии.
Как отметил министр, много российских компаний проявляют интерес к ведению бизнеса с Намибией, а МИД России окажет им в этом поддержку.
Ранее "Росатом" сообщил, что Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому. В ходе встречи заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.
Россия и Намибия обсудили подготовку соглашения по мирному атому