В ЛНР более 85 тысяч абонентов обесточены из-за атак БПЛА
ЛУГАНСК, 14 янв – ПРАЙМ. Более 85 тысяч абонентов обесточены в ЛНР из-за ночных атак украинских беспилотников на энергосистему республики, восстановительные работы затруднены из-за угрозы повторных ударов, сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности. "Вследствие ночной атаки вражеских БПЛА по энергообъектам обесточено 8 населенных пунктов: более 85 тысяч абонентов, 6 учреждений здравоохранения, 5 школ и 3 насосные станции", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что проведение аварийно-восстановительных работ осложнено сложной оперативной обстановкой и сохраняющейся угрозой повторных атак беспилотных летательных аппаратов противника. "Ситуация находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР", - подчеркивается в сообщении.
