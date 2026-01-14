https://1prime.ru/20260114/max-866479103.html

Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов человек

технологии

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Аудитория нацплатформы Max достигла 85 миллионов, а суточный охват превысил 55 миллионов активных пользователей, рассказали в пресс-службе Max. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"В Max зарегистрировались 85 миллионов пользователей. Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что с момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 миллиардов сообщений и совершили более 2,5 миллиарда звонков. Пользователи также записали более 200 миллионов видеокружков и отправили более 1 миллиарда стикеров. Кроме того, блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 миллиона подписчиков.

Новости

