Аудитория платформы MAX достигла 85 миллионов человек
2026-01-14T12:31+0300
технологии
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Аудитория нацплатформы Max достигла 85 миллионов, а суточный охват превысил 55 миллионов активных пользователей, рассказали в пресс-службе Max. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"В Max зарегистрировались 85 миллионов пользователей. Суточный охват нацмессенджера превысил 55 миллионов активных пользователей", - говорится в сообщении.Отмечается, что с момента запуска мессенджера пользователи написали более 18 миллиардов сообщений и совершили более 2,5 миллиарда звонков. Пользователи также записали более 200 миллионов видеокружков и отправили более 1 миллиарда стикеров. Кроме того, блогеры, компании и госорганизации создали более 140 тысяч публичных каналов в Max, их суммарная аудитория превысила 54 миллиона подписчиков.
технологии
