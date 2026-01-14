Комитет ГД рекомендовал принять проект о контроле за майнингом

https://1prime.ru/20260114/mayning-866472835.html
2026-01-14T10:38+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, согласно которому устанавливать порядок контроля (надзора) за соблюдением требований к майнингу цифровой валюты будет Минфин России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 января, сообщили РИА Новости в комитете. Документ внесен депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. Он исключает из сферы применения закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" правоотношения по контролю (надзору) за оборотом цифровой валюты в России, включая ее майнинг. Контроль и надзор за соблюдением требований в этой сфере осуществляет ФНС России. А полномочия устанавливать порядок этого контроля (надзора), согласно законопроекту, получает Минфин России. Речь идет о требованиях, предъявляемых к майнингу цифровой валюты, майнинг-пулам, майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры, а также к предоставлению информации о получении в результате майнинга цифровой валюты. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Кабмин полагает, что "вопрос осуществления государственного контроля (надзора) в сфере оборота цифровой валюты в Российской Федерации, включая ее майнинг, нуждается в комплексной проработке". При этом правительство предлагает проработать вопрос об установлении гарантий защиты прав подконтрольных лиц в этой сфере. Сделать это предлагается по аналогии с положениями федеральных законов, регулирующих осуществление налогового, валютного, таможенного и некоторых других видов государственного контроля (надзора).
