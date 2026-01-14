https://1prime.ru/20260114/mer-866501068.html

Инфляция в России с 1 по 12 января составила 6,27 процента

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 января составила 6,27% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что с 1 по 12 января на продовольственные товары цены выросли на 1,4%, в том числе на плодоовощную продукцию - на 7,88%, на остальные продукты питания – на 0,92%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,74%, в секторе наблюдаемых услуг – 1,81%. "За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% н/н на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%)", - указано в документе.

