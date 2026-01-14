https://1prime.ru/20260114/minfin-866478662.html

Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает министерство. "В связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов – пресс-релиз об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота переносится на ближайшие дни", - сказано в материалах на сайте.

