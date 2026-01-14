Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых допдоходах
2026-01-14T12:25+0300
2026-01-14T12:25+0300
россия
рф
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает министерство. &quot;В связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов – пресс-релиз об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота переносится на ближайшие дни&quot;, - сказано в материалах на сайте.
рф
2026
россия, рф
РОССИЯ, РФ
12:25 14.01.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина
Минфин РФ
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ отложил ожидавшуюся сегодня публикацию данных о нефтегазовых допдоходах и операциях с валютой по бюджетному правилу на ближайшие дни, сообщает министерство.

"В связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов – пресс-релиз об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота переносится на ближайшие дни", - сказано в материалах на сайте.

РОССИЯ РФ
 
 
