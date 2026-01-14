https://1prime.ru/20260114/minfin-866485550.html
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей - 14.01.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:21+0300
2026-01-14T14:21+0300
2026-01-14T14:21+0300
финансы
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 13,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,396 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,4983% от номинала, средневзвешенная цена - 91,52% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,99% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,99% годовых. Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, уточнил Минфин. На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/20251230/ofz-866077400.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_88af4a4155103a4d831c0ff645fe8c45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, минфин
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 13,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,396 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,4983% от номинала, средневзвешенная цена - 91,52% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,99% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,99% годовых.
Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, уточнил Минфин
.
На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Минфин допустил увеличение объемов предложения ОФЗ в юанях