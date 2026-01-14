Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:21+0300
2026-01-14T14:21+0300
финансы
россия
минфин
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 13,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,396 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,4983% от номинала, средневзвешенная цена - 91,52% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,99% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,99% годовых. Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, уточнил Минфин. На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
2026
финансы, россия, минфин
Финансы, РОССИЯ, Минфин
14:21 14.01.2026
 
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,461 миллиарда рублей

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 13,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,396 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,4983% от номинала, средневзвешенная цена - 91,52% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,99% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,99% годовых.
Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, уточнил Минфин.
На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Минфин допустил увеличение объемов предложения ОФЗ в юанях
30 декабря 2025, 11:57
 
ФинансыРОССИЯМинфин
 
 
