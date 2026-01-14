https://1prime.ru/20260114/minfin-866493882.html

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 13,6 миллиарда рублей

финансы

россия

минфин

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 13,652 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 25,897 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 66,3191% от номинала, средневзвешенная цена - 66,3382% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,8% годовых, средневзвешенная доходность - также 14,8% годовых. Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется, уточнило министерство. На предыдущем аукционе Минфин разместил ОФЗ 26253 с погашением в октябре 2038 года на 13,461 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,396 миллиарда.

финансы, россия, минфин