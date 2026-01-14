Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ювелирная промышленность России сократила использование чистого золота - 14.01.2026, ПРАЙМ
Ювелирная промышленность России сократила использование чистого золота
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам 2025 года сократила использование чистого золота для изготовления изделий на 22,66% по сравнению с годом ранее - до 25,56 тонны (821,8 тысяч унций), следует из сообщения Федеральной пробирной палаты министерства финансов РФ. Федеральная пробирная палата в течение 2025 года ввела в оборот 24,06 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из золота общей массой 42,60 тонны против 30,89 миллиона штук массой 55,08 тонны в 2024 году. В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. Кроме этого, ведомство ввело в оборот 55,41 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из серебра общей массой 127,11 тонны (-8,71%; 117,58 тонны в чистоте) против 45,59 миллиона штук массой 139,24 тонны в 2024 году. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%. Федеральная пробирная палата министерства финансов РФ прекратила регулярную публикацию статистики производства ювелирной промышленности в 2022 году. В декабре 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев приводил оценочные данные в сравнении с 2022 годом. По его словам, в России в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 миллионов изделий, или 48,5 тонн (29,1 тонны чистого золота), то в 2023 году - уже 30,8 миллиона изделий, масса которых составила 55,5 тонн (33,3 тонны), рассказал тогда журналистам Моисеев.
россия, финансы, рф, алексей моисеев, федеральная пробирная палата
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Моисеев, Федеральная пробирная палата
21:55 14.01.2026
 
Ювелирная промышленность России сократила использование чистого золота

Минфин: ювелирная промышленность в 2025 году сократила использование золота на 22,66%

© РИА Новости . Павел Лисицын
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам 2025 года сократила использование чистого золота для изготовления изделий на 22,66% по сравнению с годом ранее - до 25,56 тонны (821,8 тысяч унций), следует из сообщения Федеральной пробирной палаты министерства финансов РФ.
Федеральная пробирная палата в течение 2025 года ввела в оборот 24,06 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из золота общей массой 42,60 тонны против 30,89 миллиона штук массой 55,08 тонны в 2024 году. В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота.
Кроме этого, ведомство ввело в оборот 55,41 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из серебра общей массой 127,11 тонны (-8,71%; 117,58 тонны в чистоте) против 45,59 миллиона штук массой 139,24 тонны в 2024 году. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%.
Федеральная пробирная палата министерства финансов РФ прекратила регулярную публикацию статистики производства ювелирной промышленности в 2022 году.
В декабре 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев приводил оценочные данные в сравнении с 2022 годом. По его словам, в России в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 миллионов изделий, или 48,5 тонн (29,1 тонны чистого золота), то в 2023 году - уже 30,8 миллиона изделий, масса которых составила 55,5 тонн (33,3 тонны), рассказал тогда журналистам Моисеев.
Золотые слитки
Цены на золото обновили рекорд
09:24
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФАлексей МоисеевФедеральная пробирная палата
 
 
