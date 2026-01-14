Ювелирная промышленность России сократила использование чистого золота

https://1prime.ru/20260114/minfin-866502283.html

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам 2025 года сократила использование чистого золота для изготовления изделий на 22,66% по сравнению с годом ранее - до 25,56 тонны (821,8 тысяч унций), следует из сообщения Федеральной пробирной палаты министерства финансов РФ. Федеральная пробирная палата в течение 2025 года ввела в оборот 24,06 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из золота общей массой 42,60 тонны против 30,89 миллиона штук массой 55,08 тонны в 2024 году. В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота. Кроме этого, ведомство ввело в оборот 55,41 миллиона штук новых ювелирных российских изделий из серебра общей массой 127,11 тонны (-8,71%; 117,58 тонны в чистоте) против 45,59 миллиона штук массой 139,24 тонны в 2024 году. В серебряных изделиях чистого металла содержится приблизительно 92,5%. Федеральная пробирная палата министерства финансов РФ прекратила регулярную публикацию статистики производства ювелирной промышленности в 2022 году. В декабре 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев приводил оценочные данные в сравнении с 2022 годом. По его словам, в России в 2023 году ощутимо выросло количество производимых золотых украшений. Если в 2022 году палата заклеймила 26 миллионов изделий, или 48,5 тонн (29,1 тонны чистого золота), то в 2023 году - уже 30,8 миллиона изделий, масса которых составила 55,5 тонн (33,3 тонны), рассказал тогда журналистам Моисеев.

