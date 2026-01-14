https://1prime.ru/20260114/ministr-866505743.html

СМИ рассказали о прошлом нового министра обороны Украины

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ранее был связан с телефонным мошенничеством, сообщает Life со ссылкой на материалы уголовного дела Приднепровского | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ранее был связан с телефонным мошенничеством, сообщает Life со ссылкой на материалы уголовного дела Приднепровского управления киберполиции."Аферисты создали сайт об уникальной методике быстрого похудения "Инноцентр" и продвигали его. Никакого чудо-препарата в реальности, конечно же, не было. Продавали пустышку", — говорится в публикации.По данным издания, Федоров выполнял ключевую роль в схеме: отвечал за интернет-рекламу, занимался удалением негативных отзывов и поиском состоятельных клиентов. Также участники группы практиковали телефонное мошенничество, представляясь сотрудниками силовых структур.Как пишет Life, будущий министр обороны Украины занимался этой деятельностью на протяжении нескольких лет. Компания базировалась в Запорожье, где мошенники приобретали телефоны и сим-карты, а также регистрировали сайты.Кроме того, отмечается, что все участники схемы были осуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере, однако Федоров остался на свободеВерховная Рада назначила Михаила Федорова главой Минобороны 14 января. До этого он был министром цифровой трансформации Украины. При этом на новый пост его удалось назначить лишь со второго раза.С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.Украинские СМИ считают, что ротацией кадров Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке. Как писало издание "Страна.ua", с этой целью уволили главу СБУ Василия Малюка*. Остальные перестановки скорее призваны показать, что глава киевского режима якобы решил обновить власть после коррупционного скандала.

