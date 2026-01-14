Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА - 14.01.2026
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА - 14.01.2026, ПРАЙМ
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА
Российский нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T14:56+0300
2026-01-14T14:56+0300
россия
мальта
анапа
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров от города Анапа в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 13 января в 10.15 в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности. &quot;Танкер &quot;Матильда&quot;, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края&quot;, - говорится в сообщении.
россия, мальта, анапа, краснодарский край
РОССИЯ, МАЛЬТА, АНАПА, Краснодарский край
14:56 14.01.2026
 
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА

Минобороны: российский танкер "Матильда" подвергся атаке двух украинских БПЛА

Нефтяной танкер
 Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Нефтяной танкер. Архивное фото
© fotolia.com / SOMATUSCANI
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров от города Анапа в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 13 января в 10.15 в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности.

"Танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края", - говорится в сообщении.

