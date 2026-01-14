https://1prime.ru/20260114/minoborony-866488152.html
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА - 14.01.2026, ПРАЙМ
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА
Российский нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров от города Анапа в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, 13 января в 10.15 в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности. "Танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на удалении около 100 км от города Анапа Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Российский танкер "Матильда" подвергся атаке украинских БПЛА
Минобороны: российский танкер "Матильда" подвергся атаке двух украинских БПЛА