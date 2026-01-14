https://1prime.ru/20260114/minselkhoz-866502102.html

Минсельхоз рассказал о ситуации с ценами на овощи в России

2026-01-14T21:44+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Ситуация с ценами овощей на российском рынке стабильная, цены на ряд позиций сейчас ниже, чем были год назад, заявили в Минсельхозе России. "Рост производства овощей позволяет сохранять стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке. Цены производителей на ряд позиций сейчас ниже, чем были год назад. В частности, цены на томаты снизились на 21,6% год к году, а на огурцы – на 9,9%", - говорится в сообщении. По данным ведомства, стоимость овощей в рознице также ниже год к году. Там отметили, что одним из эффективных решений для сохранения стабильного уровня цен является расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. "Успешной работе отрасли способствуют комплексные меры господдержки. Так, в 2025 году на развитие овощеводства и картофелеводства выделено 3,7 миллиарда рублей. Поддержка включает субсидии на гектар, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры", - заключили в ведомстве.

