Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке - 14.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T10:40+0300
2026-01-14T10:40+0300
2026-01-14T10:40+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. Мишустин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалёвым. "Президент (России Владимир Путин - ред.) особо отмечал и подчеркивал необходимость развивать инфраструктуру внешней торговли страны, улучшать работу бизнеса и возможности ведения бизнеса в стране, увеличить выпуск продукции, продвигать продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а это глобальные международные рынки. И, конечно, здесь у Федеральной таможенной службы особая роль", - сказал Мишустин.Он отметил что ФТС выполняет важную для государства функцию - защищает экономические интересы страны, контролирует перемещение товаров через границу. От эффективности деятельности ФТС зависит реализация государственных программ, конкурентоспособность отечественных предприятий.
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке
Мишустин отметил особую роль ФТС в продвижении продукции на российском и внешнем рынках