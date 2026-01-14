Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке - 14.01.2026
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке - 14.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. Мишустин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалёвым. &quot;Президент (России Владимир Путин - ред.) особо отмечал и подчеркивал необходимость развивать инфраструктуру внешней торговли страны, улучшать работу бизнеса и возможности ведения бизнеса в стране, увеличить выпуск продукции, продвигать продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а это глобальные международные рынки. И, конечно, здесь у Федеральной таможенной службы особая роль&quot;, - сказал Мишустин.Он отметил что ФТС выполняет важную для государства функцию - защищает экономические интересы страны, контролирует перемещение товаров через границу. От эффективности деятельности ФТС зависит реализация государственных программ, конкурентоспособность отечественных предприятий.
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин, фтс россии
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ФТС России
10:40 14.01.2026
 
Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке

Мишустин отметил особую роль ФТС в продвижении продукции на российском и внешнем рынках

© РИА Новости . Илья Питалев
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках.
Мишустин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалёвым.

"Президент (России Владимир Путин - ред.) особо отмечал и подчеркивал необходимость развивать инфраструктуру внешней торговли страны, улучшать работу бизнеса и возможности ведения бизнеса в стране, увеличить выпуск продукции, продвигать продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а это глобальные международные рынки. И, конечно, здесь у Федеральной таможенной службы особая роль", - сказал Мишустин.

Он отметил что ФТС выполняет важную для государства функцию - защищает экономические интересы страны, контролирует перемещение товаров через границу. От эффективности деятельности ФТС зависит реализация государственных программ, конкурентоспособность отечественных предприятий.
ФТС пресекла оборот около семи миллионов единиц контрафактной продукции
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, ФТС России
 
 
