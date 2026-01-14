https://1prime.ru/20260114/minustin-866472998.html

Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке

Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке - 14.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил роль ФТС в продвижении продукции на внешнем рынке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T10:40+0300

2026-01-14T10:40+0300

2026-01-14T10:40+0300

россия

рф

михаил мишустин

владимир путин

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил особую роль Федеральной таможенной службы (ФТС) в продвижении продукции на российском и внешнем рынках. Мишустин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалёвым. "Президент (России Владимир Путин - ред.) особо отмечал и подчеркивал необходимость развивать инфраструктуру внешней торговли страны, улучшать работу бизнеса и возможности ведения бизнеса в стране, увеличить выпуск продукции, продвигать продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а это глобальные международные рынки. И, конечно, здесь у Федеральной таможенной службы особая роль", - сказал Мишустин.Он отметил что ФТС выполняет важную для государства функцию - защищает экономические интересы страны, контролирует перемещение товаров через границу. От эффективности деятельности ФТС зависит реализация государственных программ, конкурентоспособность отечественных предприятий.

https://1prime.ru/20251213/tamozhnya-865509951.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, владимир путин, фтс россии