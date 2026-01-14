https://1prime.ru/20260114/mironov-866460600.html
Миронов предложил создать алиментный фонд
Миронов предложил создать алиментный фонд - 14.01.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил создать алиментный фонд
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, чтобы государство за счет бюджетных средств гасило... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T02:01+0300
2026-01-14T02:01+0300
2026-01-14T02:01+0300
финансы
экономика
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460600.jpg?1768345307
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, чтобы государство за счет бюджетных средств гасило долги по алиментам, а потом разыскивало и собирало деньги с должников с накопившимися процентами.
Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщило ранее Минцифры в своем канале на платформе Max.
"В целом нововведение правильное. Такая информация будет полезна, например, для оценки финансовой добросовестности человека при заключении сделок. Но одиноким матерям от этого ни горячо, ни холодно. Денег реестр им не добавит, долги не выплатит, а значит, надо не просто заносить должников в "позорный список", а добиваться оперативных выплат. Делать это нужны через государственный алиментный фонд, на создании которого уже давно настаивает наша партия", - сказал Миронов РИА Новости.
Он рассказал, что суть предложения простая: государство через специальный фонд, по словам политика, должно гасить долги по алиментам, а потом собирать деньги с должников с процентами за просрочку выплат.
"Я уверен, что государство быстро разберется и наведет порядок. Даже с учетом того, что от алиментов бегают мужчины… Когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры", - считает Миронов.
По мнению лидера партии, проблема неуплаты алиментов - это не просто финансовый или юридический вопрос, это вопрос совести, справедливости, защиты прав детей.
"Алиментный фонд должен стать не просто финансовым инструментом, а символом заботы государства о семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - подытожил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сергей миронов
Финансы, Экономика, Сергей Миронов
Миронов предложил создать алиментный фонд
Миронов предложил создать алиментный фонд, чтобы государство собирало деньги с должников
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, чтобы государство за счет бюджетных средств гасило долги по алиментам, а потом разыскивало и собирало деньги с должников с накопившимися процентами.
Реестр злостных неплательщиков алиментов появился на "Госуслугах" - в него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщило ранее Минцифры в своем канале на платформе Max.
"В целом нововведение правильное. Такая информация будет полезна, например, для оценки финансовой добросовестности человека при заключении сделок. Но одиноким матерям от этого ни горячо, ни холодно. Денег реестр им не добавит, долги не выплатит, а значит, надо не просто заносить должников в "позорный список", а добиваться оперативных выплат. Делать это нужны через государственный алиментный фонд, на создании которого уже давно настаивает наша партия", - сказал Миронов РИА Новости.
Он рассказал, что суть предложения простая: государство через специальный фонд, по словам политика, должно гасить долги по алиментам, а потом собирать деньги с должников с процентами за просрочку выплат.
"Я уверен, что государство быстро разберется и наведет порядок. Даже с учетом того, что от алиментов бегают мужчины… Когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры", - считает Миронов.
По мнению лидера партии, проблема неуплаты алиментов - это не просто финансовый или юридический вопрос, это вопрос совести, справедливости, защиты прав детей.
"Алиментный фонд должен стать не просто финансовым инструментом, а символом заботы государства о семьях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - подытожил он.