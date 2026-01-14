Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО - 14.01.2026
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО - 14.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T10:27+0300
2026-01-14T10:27+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов, сообщил кабмин. Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. &quot;Минтрансу совместно с Минэкономразвития необходимо усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов. О результатах нужно доложить в Правительство к 1 марта 2026 года, далее – раз в полгода&quot;, - говорится в сообщении.
10:27 14.01.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов, сообщил кабмин.
Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года.

"Минтрансу совместно с Минэкономразвития необходимо усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов. О результатах нужно доложить в Правительство к 1 марта 2026 года, далее – раз в полгода", - говорится в сообщении.

Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
28 декабря 2025, 10:22
Правительство выделит 280 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в ДФО
28 декабря 2025, 10:22
 
