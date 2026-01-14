https://1prime.ru/20260114/mishustin-866472028.html
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО
Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО
2026-01-14T10:27+0300
бизнес
россия
дальний восток
рф
михаил мишустин
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов, сообщил кабмин. Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. "Минтрансу совместно с Минэкономразвития необходимо усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов. О результатах нужно доложить в Правительство к 1 марта 2026 года, далее – раз в полгода", - говорится в сообщении.
