Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО

Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО - 14.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил усилить контроль за оценкой транспортных проектов в ДФО

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за... | 14.01.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

дальний восток

рф

михаил мишустин

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поручений по новой стратегии развития Дальнего Востока указал на необходимость усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов, сообщил кабмин. Поручения даны по итогам стратегической сессии, посвященной разработке новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока. Проект новой Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен к 15 июля 2026 года. "Минтрансу совместно с Минэкономразвития необходимо усилить контроль за предварительной оценкой социально-экономической эффективности новых транспортных проектов. О результатах нужно доложить в Правительство к 1 марта 2026 года, далее – раз в полгода", - говорится в сообщении.

дальний восток

рф

бизнес, россия, дальний восток, рф, михаил мишустин