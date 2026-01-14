Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области - 14.01.2026
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области - 14.01.2026, ПРАЙМ
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области
Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T12:23+0300
2026-01-14T12:23+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области&quot;, - говорится в сводке военного ведомства.
12:23 14.01.2026
 
Российские военные освободили Комаровку в Сумской области

МО РФ: ВС России освободили Комаровку в Сумской области

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.

Заголовок открываемого материала