Российские военные освободили Комаровку в Сумской области
2026-01-14T12:23+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российская армия освободила Комаровку в Сумской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
