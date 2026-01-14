Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву
рынок
акции
москва
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
мосбиржа
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля вышли в плюс после сообщений о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера Москвы в январе, следует из данных Московской биржи. Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров, сообщило ранее в среду информагентство Блумберг со ссылкой на источники. Индекс Мосбиржи к 11.48 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 698,67 пункта, а минутами ранее он максимально рос до 2711,52 пункта. До новости он снижался на 0,5%. Курс рубля после новости также перешел к росту, и курс юаня на Московской бирже снижается на 5 копеек, до 11,23 рубля, до новости он стабилизировался около уровня закрытия вторника.
рынок, акции, москва, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа
Рынок, Акции, МОСКВА, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа
12:03 14.01.2026
 
Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву

Мосбиржа: рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о возможном визите Уиткоффа

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля вышли в плюс после сообщений о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера Москвы в январе, следует из данных Московской биржи.
Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров, сообщило ранее в среду информагентство Блумберг со ссылкой на источники.
Индекс Мосбиржи к 11.48 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 698,67 пункта, а минутами ранее он максимально рос до 2711,52 пункта. До новости он снижался на 0,5%.
Курс рубля после новости также перешел к росту, и курс юаня на Московской бирже снижается на 5 копеек, до 11,23 рубля, до новости он стабилизировался около уровня закрытия вторника.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Российский рынок акций умеренно снижается в среду
11:30
 
РынокАкцииМОСКВАСШАСтив УиткоффДжаред КушнерМосбиржа
 
 
