Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву
Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву - 14.01.2026, ПРАЙМ
Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву
Российский рынок акций и курс рубля вышли в плюс после сообщений о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T12:03+0300
2026-01-14T12:03+0300
2026-01-14T12:03+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля вышли в плюс после сообщений о возможном посещении спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера Москвы в январе, следует из данных Московской биржи. Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в январе для проведения переговоров, сообщило ранее в среду информагентство Блумберг со ссылкой на источники. Индекс Мосбиржи к 11.48 мск повышается на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 698,67 пункта, а минутами ранее он максимально рос до 2711,52 пункта. До новости он снижался на 0,5%. Курс рубля после новости также перешел к росту, и курс юаня на Московской бирже снижается на 5 копеек, до 11,23 рубля, до новости он стабилизировался около уровня закрытия вторника.
Рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о визите Уиткоффа в Москву
Мосбиржа: рынок акций и рубль вышли в плюс после сообщений о возможном визите Уиткоффа