Муж и мать погибших при крушении Ан-24 в Приамурье потребовали компенсацию

2026-01-14T05:48+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв - ПРАЙМ. Муж и мать погибших при крушении Ан-24 в июле прошлого года под Тындой в Приамурье пытались взыскать с авиакомпании "Ангара" дополнительно 300 миллионов рублей морального ущерба, однако суд постановил выплатить обоим пять миллионов за гибель их родных, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. В суд обратились муж (отец) и мать (бабушка) погибших в авиакатастрофе 25-летней женщины и ее годовалой дочери. Ранее компания добровольно выплатила компенсацию мужчине три миллиона рублей, из которых 1,5 миллиона были за моральный вред от гибели жены и дочери. Женщина получила один миллион рублей, из которых 500 тысяч были за моральный вред от гибели дочери. "Однако истцы сочли эти суммы недостаточными и несоразмерными своим страданиям. Они потребовали взыскать с авиакомпании по 100 миллионов рублей компенсации морального вреда для каждого из них, а также 100 миллионов рублей для сына мужчины от первого брака, который потерял сестру", - говорится в сообщении. Отмечается, что авиакомпания не признала иск, ссылаясь на добровольный характер выплат, незавершенное расследование причин катастрофы и наличие страховки, покрывающей ответственность перевозчика. Ответчик считал, что выплаты были справедливыми и соразмерными, а факт нравственных страданий малолетнего брата погибшей девочки не доказан. С этим доводом согласился и суд, отказав в компенсации 100 миллионов рублей в пользу несовершеннолетнего. "Тындинский районный суд рассмотрел иск родственников погибших в авиакатастрофе рейса ИК-2311 авиакомпании "Ангара" к перевозчику о взыскании дополнительной компенсации морального вреда. Однако суд не посчитал возможным удовлетворить требования в полном объеме (100 миллионов рублей), руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также с учетом уже произведенных выплат. Суд взыскал с авиакомпании: в пользу мужчины один миллион рублей за гибель супруги и один миллион рублей за гибель дочери. В пользу женщины взыскано два миллиона рублей за гибель дочери и один миллион рублей за гибель внучки", - добавили в суде. Всего с учетом ранее полученных компенсаций общая сумма морального вреда составит для каждого истца по 3,5 миллиона рублей. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.

