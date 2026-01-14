https://1prime.ru/20260114/nato-866460065.html

"Будут рады". В США объяснили, когда страны НАТО пойдут на поклон к России

"Будут рады". В США объяснили, когда страны НАТО пойдут на поклон к России - 14.01.2026, ПРАЙМ

"Будут рады". В США объяснили, когда страны НАТО пойдут на поклон к России

14.01.2026

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Из-за намерения президента США Дональда Трампа захватить Гренландию европейские члены НАТО начали задумываться о возможности диалога с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Если Трамп продолжит конфронтацию с Данией из‑за Гренландии, это ускорит упадок НАТО и еще больше ослабит альянс. На самом деле, премьер-министр Италии (Джорджа. – Прим. ред.) Мелони уже сейчас говорит: "Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?" А русские будут рады поговорить. Они предпочли бы ладить с европейцами. Ведь они не питают к ним ненависти. Но сегодня отношения с европейцами — это уже не то, без чего Россия не может обойтись", — заявил он.Джонсон также отметил, что Россия укрепляет свои политические позиции благодаря успехам в зоне СВО."К тому же военная ситуация на земле на Украине, как мне кажется, будет быстро ухудшаться для ВСУ по сравнению с тем, что мы видим сейчас. <…> Это будет ускоряться, и русские завершат зачистку украинских солдат в Донбассе. Они значительно продвинутся. <…> Украина может оказаться перед угрозой потери трех крупных городов", — подчеркнул эксперт.Министр иностранных дел Сергей Лавров в декабре прошлого года сообщил, что Россия не планирует агрессивные действия против стран НАТО и Евросоюза, и готова закрепить такие гарантии письменно. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

украина

2026

