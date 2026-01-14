https://1prime.ru/20260114/nbc-866483921.html

Покупка Гренландии обойдется США в 700 миллиардов долларов, пишут СМИ

Покупка Гренландии может обойтись США в не менее чем 700 миллиардов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T14:07+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Покупка Гренландии может обойтись США в не менее чем 700 миллиардов долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "США, возможно, пришлось бы заплатить не менее чем 700 миллиардов, если бы они решили добиться цели президента Дональда Трампа - купить Гренландию", - говорится в публикации.Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать миру о своем желании остаться в составе Дании и прекратить ее осуждать. В противном случае, отметил он, автоматически легитимизируются планы США по присоединению самого большого в мире острова. Ярлов также добавил, что Вашингтон уже готовит планы вторжения. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

