https://1prime.ru/20260114/ogranichenie-866465818.html

На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов

На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов - 14.01.2026, ПРАЙМ

На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов

Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области и Бурятии, сообщило... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T07:34+0300

2026-01-14T07:34+0300

2026-01-14T07:45+0300

бизнес

экономика

россия

иркутская область

бурятия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866465818.jpg?1768365918

УЛАН-УДЭ, 14 янв - ПРАЙМ. Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области и Бурятии, сообщило управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал". "Четырнадцатого января с 11.30 (06.30 мск) на участке трассы Р-258 "Байкал" с километра 100 по километр 356 (поселок Култук Иркутской области - станция Береговая Кабанского района Республики Бурятия) вводится временно ограничение движения для крупногабаритного грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что ограничение введено в профилактических целях, и призвали всех участников дорожного движения не создавать препятствий для работы дорожной техники.

иркутская область

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, иркутская область, бурятия