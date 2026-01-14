Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов - 14.01.2026
На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов
На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов - 14.01.2026, ПРАЙМ
На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов
Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области и Бурятии, сообщило... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T07:34+0300
2026-01-14T07:45+0300
бизнес
экономика
россия
иркутская область
бурятия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866465818.jpg?1768365918
УЛАН-УДЭ, 14 янв - ПРАЙМ. Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области и Бурятии, сообщило управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал". "Четырнадцатого января с 11.30 (06.30 мск) на участке трассы Р-258 "Байкал" с километра 100 по километр 356 (поселок Култук Иркутской области - станция Береговая Кабанского района Республики Бурятия) вводится временно ограничение движения для крупногабаритного грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что ограничение введено в профилактических целях, и призвали всех участников дорожного движения не создавать препятствий для работы дорожной техники.
иркутская область
бурятия
иркутская область, бурятия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Иркутская область, Бурятия
07:34 14.01.2026 (обновлено: 07:45 14.01.2026)
 
На трассе "Байкал" ввели временное ограничение движения для большегрузов

На участке трассы "Байкал" в Иркутской области и Бурятии ограничили движение большегрузов

УЛАН-УДЭ, 14 янв - ПРАЙМ. Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области и Бурятии, сообщило управление федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".
"Четырнадцатого января с 11.30 (06.30 мск) на участке трассы Р-258 "Байкал" с километра 100 по километр 356 (поселок Култук Иркутской области - станция Береговая Кабанского района Республики Бурятия) вводится временно ограничение движения для крупногабаритного грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, ограниченная видимость)", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что ограничение введено в профилактических целях, и призвали всех участников дорожного движения не создавать препятствий для работы дорожной техники.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИркутская областьБурятия
 
 
