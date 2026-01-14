Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей
2026-01-14T12:01+0300
2026-01-14T12:01+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/84/834048464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_782f59371e1d2ef86aacc1ee5e8c5689.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сумму родового сертификата в России следует увеличить до 33 тысяч рублей, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Родовой сертификат - это вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации, он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. &quot;Сейчас его стоимость должна составлять не менее 33 тысяч рублей&quot;, - сказал Рыбальченко РИА Новости.Эксперт отметил, что родовой сертификат играет не только роль финансового инструмента, который обеспечивает возможность выбора учреждения для родовспоможения, но и стимулирующую роль в возможности введения дополнительных мер поддержки, в том числе медицинской помощи, связанной с поддержкой многодетных мам, беременных женщин старше 30 лет и других случаях. &quot;На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата&quot;, - добавил Рыбальченко.Программа "Родовый сертификат" - это часть национального проекта "Здоровье", она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
12:01 14.01.2026
 
В ОП предложили увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

Член ОП Рыбальченко предложил увеличить сумму родового сертификата до 33 тысяч рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоддом "Саввино" в Подмосковье
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Роддом "Саввино" в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Сумму родового сертификата в России следует увеличить до 33 тысяч рублей, считает председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Родовой сертификат - это вид электронного документа, номер которого выдают в женской консультации, он необходим каждой беременной женщине, чтобы она могла получить медпомощь в поликлинике и роддоме. Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей.
"Сейчас его стоимость должна составлять не менее 33 тысяч рублей", - сказал Рыбальченко РИА Новости.

Эксперт отметил, что родовой сертификат играет не только роль финансового инструмента, который обеспечивает возможность выбора учреждения для родовспоможения, но и стимулирующую роль в возможности введения дополнительных мер поддержки, в том числе медицинской помощи, связанной с поддержкой многодетных мам, беременных женщин старше 30 лет и других случаях.

"На мой взгляд, этот вопрос не просто назрел, он уже перезрел. Поэтому все инициативы, которые могут быть дополнительно введены, в том числе и система социальной поддержки на этапах дородового сопровождения, родового сопровождения, послеродового сопровождения, невозможна без изменения стоимости родового сертификата", - добавил Рыбальченко.

Программа "Родовый сертификат" - это часть национального проекта "Здоровье", она предполагает оформление специального документа для беременной женщины, стоявшей на учете в женской консультации или прибывшей в родовое отделение со схватками. Согласно программе, с 2006 года на Фонд социального страхования возложены функции по оплате услуг медицинской помощи для беременных, рожениц и детей до года.
