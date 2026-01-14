https://1prime.ru/20260114/orban-866495378.html
Орбан резко ответил на новое требование Украины
Орбан резко ответил на новое требование Украины
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. <…> И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти деньги? <…> В преддверии выборов в Венгрии необходимо будет принять решение. Одно можно сказать наверняка: мы говорим НЕТ брюссельскому плану войны!" — написал он.Орбан отметил, что для Будапешта это означало бы финансовое бремя в размере более девяти миллиардов долларов, что потребовало бы отмены многих социальных программ и льгот для граждан.Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
Орбан резко ответил на новое требование Украины
