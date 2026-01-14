Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан резко ответил на новое требование Украины - 14.01.2026
Орбан резко ответил на новое требование Украины
Орбан резко ответил на новое требование Украины - 14.01.2026, ПРАЙМ
Орбан резко ответил на новое требование Украины
Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T17:08+0300
2026-01-14T17:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. &lt;…&gt; И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти деньги? &lt;…&gt; В преддверии выборов в Венгрии необходимо будет принять решение. Одно можно сказать наверняка: мы говорим НЕТ брюссельскому плану войны!" — написал он.Орбан отметил, что для Будапешта это означало бы финансовое бремя в размере более девяти миллиардов долларов, что потребовало бы отмены многих социальных программ и льгот для граждан.Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
17:08 14.01.2026 (обновлено: 17:09 14.01.2026)
 
Орбан резко ответил на новое требование Украины

Орбан выступил против предоставления Украине 800 миллиардов долларов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. <…> И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти деньги? <…> В преддверии выборов в Венгрии необходимо будет принять решение. Одно можно сказать наверняка: мы говорим НЕТ брюссельскому плану войны!" — написал он.
Орбан отметил, что для Будапешта это означало бы финансовое бремя в размере более девяти миллиардов долларов, что потребовало бы отмены многих социальных программ и льгот для граждан.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
