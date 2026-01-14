https://1prime.ru/20260114/oreshnik-866506215.html
"Россия может": в США указали на сигнал Москвы Западу
Удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по объектам во Львове стал ясным сигналом для Запада, пишет The National Interest. | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по объектам во Львове стал ясным сигналом для Запада, пишет The National Interest."Этот удар <…> был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить", — говорится в публикации.Отмечается, что применение гиперзвуковых ракет, потенциально способных нести ядерное оснащение, стало откровенным напоминанием о военных возможностях Москвы.В пятницу в Минобороны сообщили, что ВС России применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" во время массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на террористическую атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
