Пакистан подписал меморандум с компанией, аффилированной с семьей Трампа

2026-01-14T17:39+0300
2026-01-14T17:39+0300
2026-01-14T17:39+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Правительство Пакистана подписало меморандум о взаимопонимании для развития цифровых финансов с компанией World Liberty Financial, аффилированной с семьей президента США Дональда Трампа, сообщает управление по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA). "Сегодня World Liberty Financial подписала меморандум о взаимопонимании с министерством финансов для продвижения инноваций в области цифровых финансов, в частности использования стейблкоинов для проведения трансграничных расчетов", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х. Как отмечает пакистанская газета Dawn, подписание меморандума состоялось в ходе визита в Пакистан Зака Уиткоффа – одного из основателей World Liberty Finance и сына спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год, Дональд Трамп по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов. В марте 2025 года платформа World Liberty Financial Inc. представила USD1 - новый стейблкоин, привязанный к доллару США.
