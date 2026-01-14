https://1prime.ru/20260114/pasport-866494481.html

Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"

2026-01-14T16:55+0300

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys & Partners.Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.В прошлом году Россия занимала 50 место.

