2026-01-14T16:55+0300
2026-01-14T16:55+0300
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys &amp; Partners.Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.В прошлом году Россия занимала 50 место.
16:55 14.01.2026
 
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге паспортов Henleys&Partners

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys & Partners.
Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.
Острова Пхи-Пхи, Таиланд
Исследование показало, куда поедут россияне после январских каникул
9 января, 09:05
По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.
На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.
В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.
В прошлом году Россия занимала 50 место.
