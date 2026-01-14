https://1prime.ru/20260114/pasport-866494481.html
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T16:55+0300
2026-01-14T16:55+0300
2026-01-14T16:55+0300
россия
мировая экономика
турция
латинская америка
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859757580_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_37e771fc8e04bd76f193ef932a6071bf.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys & Partners.Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.В прошлом году Россия занимала 50 место.
https://1prime.ru/20260109/kanikuly-866320018.html
https://1prime.ru/20260108/ostrovok-866291010.html
турция
латинская америка
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859757580_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_d2d9da85c0cc35a72f63867b2e1e6880.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, турция, латинская америка, европа, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, ЕС
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге паспортов Henleys&Partners