Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/plan-866494177.html
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России - 14.01.2026, ПРАЙМ
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России
Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T16:48+0300
2026-01-14T17:30+0300
мировая экономика
европа
италия
франция
владимир путин
александр стубб
эммануэль макрон
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative."В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое &lt;…&gt; Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", — говорится в статье.Издание отмечает, что такой шаг будет означать значительный отход от безуспешной стратегии ЕС, направленной на конфронтацию с Россией.В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра СтуббаВ декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
https://1prime.ru/20260113/dialog-866458203.html
https://1prime.ru/20260112/putin-866412321.html
европа
италия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, италия, франция, владимир путин, александр стубб, эммануэль макрон, politico, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС
16:48 14.01.2026 (обновлено: 17:30 14.01.2026)
 
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России

TEC: ЕС постепенно готовится к переговорам с Москвой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative.
"В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", — говорится в статье.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Западе бурно отреагировали на признание Еврокомиссии о России
Вчера, 23:13
Издание отмечает, что такой шаг будет означать значительный отход от безуспешной стратегии ЕС, направленной на конфронтацию с Россией.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"Дамоклов меч". СМИ выяснили, как Путин может помочь ЕС
12 января, 20:00
 
Мировая экономикаЕВРОПАИТАЛИЯФРАНЦИЯВладимир ПутинАлександр СтуббЭммануэль МакронPoliticoЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала