Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative. | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T16:48+0300

2026-01-14T16:48+0300

2026-01-14T17:30+0300

мировая экономика

европа

италия

франция

владимир путин

александр стубб

эммануэль макрон

politico

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative."В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", — говорится в статье.Издание отмечает, что такой шаг будет означать значительный отход от безуспешной стратегии ЕС, направленной на конфронтацию с Россией.В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра СтуббаВ декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

2026

