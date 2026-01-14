https://1prime.ru/20260114/plan-866494177.html
"Готовится немыслимое". В ЕС рассказали о планах в отношении России
2026-01-14T16:48+0300
2026-01-14T16:48+0300
2026-01-14T17:30+0300
мировая экономика
европа
италия
франция
владимир путин
александр стубб
эммануэль макрон
politico
ес
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative."В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", — говорится в статье.Издание отмечает, что такой шаг будет означать значительный отход от безуспешной стратегии ЕС, направленной на конфронтацию с Россией.В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра СтуббаВ декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
европа
италия
франция
