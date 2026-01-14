https://1prime.ru/20260114/plan-866506039.html

Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине

Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X жестко раскритиковал утвержденный Еврокомиссией план кредитования Украины. | 14.01.2026

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X жестко раскритиковал утвержденный Еврокомиссией план кредитования Украины."Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром", — заявил он.Орбан также подчеркнул, что те, кто утверждает, будто время играет против России, не хотят или боятся ознакомиться с реальными фактами, касающимися военного, экономического и географического положения.Кроме того, венгерский премьер вновь раскритиковал инициативы по использованию замороженных российских активов и заявления о якобы проводимых "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах."Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", — заключил он.Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

