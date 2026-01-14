Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/plan-866506039.html
Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине
Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине - 14.01.2026, ПРАЙМ
Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X жестко раскритиковал утвержденный Еврокомиссией план кредитования Украины. | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T23:11+0300
2026-01-14T23:11+0300
украина
киев
москва
виктор орбан
евросовет
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X жестко раскритиковал утвержденный Еврокомиссией план кредитования Украины."Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром", — заявил он.Орбан также подчеркнул, что те, кто утверждает, будто время играет против России, не хотят или боятся ознакомиться с реальными фактами, касающимися военного, экономического и географического положения.Кроме того, венгерский премьер вновь раскритиковал инициативы по использованию замороженных российских активов и заявления о якобы проводимых "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах."Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", — заключил он.Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
https://1prime.ru/20260114/kallas-866505891.html
https://1prime.ru/20260114/kredit-866505250.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f7224c64307e712b5873956c3efa8e5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, москва, виктор орбан, евросовет, ес, мид
УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Виктор Орбан, Евросовет, ЕС, МИД
23:11 14.01.2026
 
Орбан сообщил ЕС тревожные новости по Украине

Орбан резко оценил план ЕК по кредитованию Киева

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X жестко раскритиковал утвержденный Еврокомиссией план кредитования Украины.
"Любой, кто считает, что брюссельские кредиты, предоставленные Украине, позже могут быть погашены российскими репарациями, либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром", — заявил он.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Заявление Каллас о России вызвало резкую реакцию на Западе
Вчера, 23:09
Орбан также подчеркнул, что те, кто утверждает, будто время играет против России, не хотят или боятся ознакомиться с реальными фактами, касающимися военного, экономического и географического положения.
Кроме того, венгерский премьер вновь раскритиковал инициативы по использованию замороженных российских активов и заявления о якобы проводимых "реформах" на Украине, напомнив о недавних коррупционных скандалах.
"Реальность уже стучится в двери Брюсселя. Пришло время прислушаться к здравому смыслу", — заключил он.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что кредит для Киева будет распределен следующим образом: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки и 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Новое высказывание фон дер Ляйен об Украине напугало Киев
Вчера, 22:59
 
УКРАИНАКиевМОСКВАВиктор ОрбанЕвросоветЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала