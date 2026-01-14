Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии - 14.01.2026, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии - 14.01.2026, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T02:16+0300
2026-01-14T02:16+0300
экономика
россия
брюссель
белоруссия
украина
кая каллас
ес
совет евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза. В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС обменятся мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине, что подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале. Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведет переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.
брюссель
белоруссия
украина
россия, брюссель, белоруссия, украина, кая каллас, ес, совет евросоюза
Экономика, РОССИЯ, Брюссель, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, Совет Евросоюза
02:16 14.01.2026
 
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии

Постпреды стран ЕС обсудят принятие предложений ЕК по 20-му пакету санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза.
В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС обменятся мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине, что подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.
Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведет переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.
 
ЭкономикаРОССИЯБрюссельБЕЛОРУССИЯУКРАИНАКая КалласЕССовет Евросоюза
 
 
