Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России и Белоруссии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866460887.jpg?1768346216

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза. В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС обменятся мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине, что подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале. Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведет переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.

2026

