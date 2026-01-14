https://1prime.ru/20260114/primore-866463931.html

В Приморье создали ИИ-помощника для выхода бизнеса на рынок Китая

В Приморье создали ИИ-помощника для выхода бизнеса на рынок Китая

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - ПРАЙМ. Приморские ученые из Дальневосточного федерального университета создали ИИ-помощника для выхода российского бизнеса на рынок Китая, сообщает пресс-служба университета. "Ученые из Дальневосточного центра искусственного интеллекта ДВФУ создали интеллектуального помощника для экспортеров "AI-Востоковед". Уникальный цифровой ассистент создан специально для российских предпринимателей, планирующих выход на рынок Китая", - говорится в сообщении. Новый ИИ-помощник проводит пользователя через все этапы экспорта - от идеи до первых поставок. С его помощью больше не нужно вручную искать информацию и рисковать дорогостоящими ошибками. Предприниматели могут получать автоматизированные подсказки, готовые документы, практические советы и шаблоны в одном Telegram-боте. "Мы объединяем наши компетенции в сфере искусственного интеллекта и экспертизу ДВФУ как академического форпоста страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бот предлагает комплексное сопровождение экспортной деятельности: персональные рекомендации по анализу рыночного спроса и адаптации продукта, помощь в организации логистики, подготовке документов и таможенном оформлении. ИИ-помощник помогает выбирать оптимальные подходы, отслеживать изменения законодательства, находить надежных партнеров и оформлять необходимые документы прямо в мессенджере", - отметил директор Дальневосточного центра искусственного интеллекта ДВФУ Роман Дремлюга. Ключевое преимущество сервиса - его адаптация под задачи малого и среднего предпринимательства. Бот ориентирован на компании, стремящиеся запустить или расширить экспортные поставки с минимальными издержками. Помимо этого, он полезен специалистам и консультантам, работающим с внешнеэкономическими проектами. В основу сервиса легли методические разработки Российского экспортного центра и проверенных китайских источников. Использование таких источников, как отмечают в ДВФУ, обеспечивает высокую степень достоверности и актуальности предоставляемых сведений.

