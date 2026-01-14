https://1prime.ru/20260114/prodazhi-866465267.html

Продажи LCV Mercedes-Benz в России в 2025 году выросли на 41%

2026-01-14T07:16+0300

бизнес

россия

"автодом"

уаз

sollers

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) немецкого бренда Mercedes-Benz в России в 2025 году выросли на 41%, что позволило ему занять шестое место в списке самых популярных брендов в этом сегменте, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом". По данным "Автостата", приведенным в таблицах, суммарно за 2025 год в России было реализовано 2 032 новых Mercedes сегмента LCV, что позволило ему занять долю рынка, равную 2,32%. Лидером в этом сегменте в минувшем году стала отечественная марка ГАЗ с результатом 41,5 тысячи проданных машин. Следом идут еще три российских марки: Lada (15,1 тысячи штук), УАЗ (10,9 тысячи штук) и Sollers (7,5 тысячи штук). А замыкает пятерку лидеров китайский Foton (2,1 тысячи штук). В модельном рейтинге по итогам года десятка лидеров полностью состоит из отечественных автомобилей. Первое место у Gazelle Next (21,1 тысячи штук), второе - у Lada Largus VU (9,4 тысячи штук). Далее расположились GAZ 3302 (6,1 тысячи штук), Sollers Atlant (5,7 тысячи штук) и Lada Granta VU (5,3 тысячи штук). Всего, по данным "Автостата" с учетом собственной сегментации, в 2025 году в России было продано 87,6 тысячи новых легких коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем годом ранее. Агентство уточняет, что относит некоторые пикапы к легковым автомобилям, а не LCV.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

